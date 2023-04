Há 3h e 4min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira), Nando (Manuel Marques) e Bino (Pedro Alves) estão em pânico porque El Cacto está à solta e a fugir da polícia. Tomé prefere morrer já do que morrer nas mãos do Mexicano. Todos pensam numa solução para o problema do El Cacto.