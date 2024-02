Há 1h e 14min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) agarra-se ao logotipo do seu café, enlouquecido e dá ordens para voltarem a colocá-lo no mesmo sítio. Os homens dizem que têm ordens para o trocar e começam a colocar o novo. Delfim (António Melo) informa Tomé que mudou o nome do café e Tomé quase desmaia. Tomé tem vontade de bater em Delfim e pede a Teixeira para o agarrar, antes que faça uma loucura.