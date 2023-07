Tomé está intrigado: «Vamos para o Algarve fazer o quê?»

Ontem às 21:40

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) continua a explicar a sua teoria e já conseguiu dizer que têm de ir para outra parte do Algarve, uma com mais animação e confusão, para que a pessoa que os anda a ameaçar, lhes perca o rasto e para que as suas mulheres se distraiam com coisas novas e não pensem mais no cabaret. Albino (Pedro Alves) e Tomé (Pedro Teixeira) desesperam com as voltas que Fernando dá para explicar a sua ideia.