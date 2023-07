Tomé exalta-se com Nelinha: «Eu quero que o protocolo se lixe»

Há 1h e 38min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) e Fernando (Manuel Marques) voltam a entrar e Manuela (Inês Herédia) finge-se surpreendida com a visita deles. Fernando vai alinhando no "teatrinho" imposto por Manuela, mas Tomé está muito contrariado. Eles pedem para falar com Albino (Pedro Alves), mas Manuela diz que não é possível. Tomé passa-se e entra pelo gabinete adentro. Fernando pede desculpa, mas vai atrás de Tomé, pois precisam mesmo de falar com Albino.