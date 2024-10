Tomé fica indignado com Gabanna

Há 1h e 57min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) está decidido a ir ter com Gabanna (Bruno Cabrerizo) para tirar satisfações, mas Gabanna aparece com António (Luís Simóes) e Jorge (Manuel Melo), para controlarem a situação. Gabanna começa com os seus discursos e todos o ouvem fascinados e confusos, menos Tomé, que está cada vez mais irritado. Gabanna continua o seu discurso sob o olhar embevecido de Aida (Ana Guiomar), António e Jorge. Tomé está cada vez mais embasbacado e indignado com tudo aquilo, pois acha que Gabanna não diz nada de jeito e só anda em círculos, mas ninguém concorda. Tomé perde a paciência e tem vontade de bater em Gabanna.