Há 1h e 58min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) incentiva Tomé (Pedro Teixeira) a cantar, mas Josefa (Rita Salema) e Elisabete (Ana Marta Contente) preferiam que não o fizesse. Aida manda-o cantar para as calar e Tomé começa a trautear algo impercetível, mas com muita emoção, o que deixa Aida toda babada. Aida diz que depois trata das letras porque anda inspirada. Elisabete e Josefa desesperam com a falta de noção dos dois.