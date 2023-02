Tomé não acredita no arrependimento de Isidro: «Qual Sr. Isidro! É aldrabão! É isso que lhe devias chamar!»

6 fev, 22:17

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) não está muito convencido com o discurso do Padre e não acredita que ele esteja arrependido do que fez. Aida (Ana Guiomar) está emocionada e tenciona perdoá-lo. O Padre Isidro entra no café e mais uma vez pede desculpa pelo que fez. Ele afirma que só mentiu sobre ser ordenado e que nunca mentiu sobre o que sente por eles. Todos se emocionam.