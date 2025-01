Há 2h e 17min

No «Dois às 10», a Chef Tamara Rocha visita o programa para preparar uma receita de noodles asiáticos com frango e ovo picante. Cláudio Ramos confessa não ser apreciador de comida picante, o que leva a chef a adaptar a receita com um substituto, molho agridoce, para agradar a todos os paladares.

