Tomé Serpa confronta Elsa Medeiros após cartas que o denunciam

Ontem às 23:40
Em «O Arquiteto», Tomé Serpa, interpretado por Rui Melo, tem escondidas no seu atelier, cassetes VHS com gravações explícitas com outras mulheres, feitas sem o consentimento das mesmas. Carolina Barbosa (Teresa Tavares), sua amante, descobre gravações suas sem consentimento e quase é apanhada pelo arquiteto, que entra no escritório com uma das funcionárias. Carolina assiste em lágrimas à traição.  

No início dos anos 90, Tomé Serpa é o arquiteto mais carismático e ambicioso em Portugal. Reconhecido pelo seu trabalho, tem sempre uma palavra a dizer na arquitetura nacional. Casado com Isabel, vinda de uma família "old money", é pai de Leonor, uma menina insegura de 15 anos e, de João, de 18 anos, que ambiciona seguir a carreira do pai. Com Isabel, formam um power couple. Os dois não são fisicamente íntimos, mas são uma estrutura resistente e são mais fortes juntos do que seriam separados.

Tomé vive entre o sucesso profissional e uma vida secreta de relações sexuais filmadas sem consentimento das participantes. Apesar de ser casado, mantém uma relação com Carolina, uma atriz que acredita ser a sua única amante e que Tomé acabará o seu casamento para ficar com ela.

