Tomé Serpa é apanhado de surpresa numa noite especial:

Em «O Arquiteto», Tomé Serpa, interpretado por Rui Melo, vivia uma noite marcante na sua carreira, ao receber um importante prémio de arquitetura, quando foi surpreendido por um telefonema inesperado. À porta de sua casa tinha a amante, Carolina Barbosa (Teresa Tavares), à sua espera, a sentir-se excluída e desvalorizada, neste que é o seu dia de anos.

No início dos anos 90, Tomé Serpa é o arquiteto mais carismático e ambicioso em Portugal. Reconhecido pelo seu trabalho, tem sempre uma palavra a dizer na arquitetura nacional. Casado com Isabel, vinda de uma família "old money", é pai de Leonor, uma menina insegura de 15 anos e, de João, de 18 anos, que ambiciona seguir a carreira do pai. Com Isabel, formam um power couple. Os dois não são fisicamente íntimos, mas são uma estrutura resistente e são mais fortes juntos do que seriam separados.

Tomé vive entre o sucesso profissional e uma vida secreta de relações sexuais filmadas sem consentimento das participantes. Apesar de ser casado, mantém uma relação com Carolina, uma atriz que acredita ser a sua única amante e que Tomé acabará o seu casamento para ficar com ela.