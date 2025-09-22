Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Tomé Serpa é apanhado de surpresa numa noite especial:

Há 1h e 42min
Em «O Arquiteto», Tomé Serpa, interpretado por Rui Melo, vivia uma noite marcante na sua carreira, ao receber um importante prémio de arquitetura, quando foi surpreendido por um telefonema inesperado. À porta de sua casa tinha a amante, Carolina Barbosa (Teresa Tavares), à sua espera, a sentir-se excluída e desvalorizada, neste que é o seu dia de anos. 

No início dos anos 90, Tomé Serpa é o arquiteto mais carismático e ambicioso em Portugal. Reconhecido pelo seu trabalho, tem sempre uma palavra a dizer na arquitetura nacional. Casado com Isabel, vinda de uma família "old money", é pai de Leonor, uma menina insegura de 15 anos e, de João, de 18 anos, que ambiciona seguir a carreira do pai. Com Isabel, formam um power couple. Os dois não são fisicamente íntimos, mas são uma estrutura resistente e são mais fortes juntos do que seriam separados.

Tomé vive entre o sucesso profissional e uma vida secreta de relações sexuais filmadas sem consentimento das participantes. Apesar de ser casado, mantém uma relação com Carolina, uma atriz que acredita ser a sua única amante e que Tomé acabará o seu casamento para ficar com ela.

