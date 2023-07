Tomé tem uma ideia: levar as mulheres a um resort de luxo!

Ontem às 23:08

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Sousa) e Fernando (Manuel Marques) estão rendidos à ideia de Tomé (Pedro Teixeira) e perguntam para onde vão então. Tomé diz que vão para o parque aquáticos e eles ficam confusos. Tomé explica que quando saírem do parque, aparece uma limousine e os leva a todos para um resort de luxo. Ficam todos entusiasmados com a ideia e querem começar já a tratar de tudo, mas tem que ser surpresa para as suas mulheres.