Há 1h e 9min

No «Goucha», especial «Missão Continente», recebemos o cantor Tony Carreira. Ao longo do ano foram realizados 10 concertos do cantor, cuja totalidade da venda dos bilhetes reverteu a favor de instituições de solidariedade. O cantor revela novidade e explica o porquê de o ter feito. Veja aqui.