Tony Carreira revela como será o seu Natal e deixa mensagem especial

Há 2h e 35min

Nesta terça-feira, o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, foi palco de uma emissão especial transmitida pela TVI, intitulada "Há Festa no Hospital". O evento solidário teve como objetivo angariar fundos para a aquisição de material e equipamentos cirúrgicos destinados às áreas de neurocirurgia pediátrica e gastroenterologia pediátrica, reforçando o compromisso com a melhoria das condições médicas para os mais jovens.

O cantor Tony Carreira partilha um momento íntimo e emotivo na emissão "Há Festa no Hospital". Assista à revelação de como será o seu Natal mais familiar este ano e descubra a mensagem especial que o artista deixou aos portugueses.