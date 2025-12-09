Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Tony Carreira revela como será o seu Natal e deixa mensagem especial

Há 2h e 35min
Tony Carreira revela como será o seu Natal e deixa mensagem especial - TVI

Nesta terça-feira, o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, foi palco de uma emissão especial transmitida pela TVI, intitulada "Há Festa no Hospital". O evento solidário teve como objetivo angariar fundos para a aquisição de material e equipamentos cirúrgicos destinados às áreas de neurocirurgia pediátrica e gastroenterologia pediátrica, reforçando o compromisso com a melhoria das condições médicas para os mais jovens.

O cantor Tony Carreira partilha um momento íntimo e emotivo na emissão "Há Festa no Hospital". Assista à revelação de como será o seu Natal mais familiar este ano e descubra a mensagem especial que o artista deixou aos portugueses.

Mais Vistos

O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

Secret Story
Hoje às 17:10
1

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Secret Story
29 out, 12:25
2

Ator morre em palco aos 25 anos e estes foram os últimos momentos captados em vídeo

V+ TVI
Hoje às 10:49
3

Receita de Polvo à Lagareiro

15 dez 2023, 14:46
4

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

Dois às 10
Hoje às 16:00
5

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Dois às 10
Hoje às 15:01
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Secret Story
Ontem às 00:17

É uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa - e agora os estrangeiros também estão a reparar nela

V+ TVI
Hoje às 18:19

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Dois às 10
5 dez, 15:55

Conheça a Aldeia Natal portuguesa destacada pela imprensa internacional - e que muitos ainda não conhecem

V+ TVI
Ontem às 12:32

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Dois às 10
Hoje às 15:32

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Novelas
5 dez, 08:58

TVI PLAYER

«Eu fico maluca...»: Marisa não consegue resistir a Pedro e põe segredos em risco

Secret Story
Há 1h e 42min

A Protegida: JD aparece na casa de Mariana?

A Protegida
Ontem às 23:10

Secret Story 9 - Extra - 8 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Última Hora: Nova pista sobre Pedro Jorge e Marisa faz os concorrentes correrem para o botão dos segredos

Secret Story
Hoje às 16:46

Tony Carreira revela como será o seu Natal e deixa mensagem especial

Há Festa no Hospital
Há 2h e 35min

Tensão! Pedro Jorge arrasa Leandro e o clima azeda

Secret Story
Há 1h e 17min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Recorde quebrado- Este foi o valor angariado durante «Há Festa no Hospital»

Há Festa no Hospital
Há 2h e 28min

Tony Carreira revela como será o seu Natal e deixa mensagem especial

Há Festa no Hospital
Há 2h e 35min

Há Festa no Hospital: Manuel Luís Goucha dá a notícia mais aguardada do dia

Há Festa no Hospital
Há 2h e 47min

«Querido, Mudei o Hospital»: a transformação mais importante em 20 anos de programa

Há Festa no Hospital
Há 3h e 26min

Manuel Luís Goucha faz revelação inédita sobre «Terra Forte»

Há Festa no Hospital
Há 3h e 35min

Mural inaugurado: Vitó deixa o seu contributo ao hospital que cuidou dele há mais de 30 anos

Há Festa no Hospital
Há 3h e 36min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Novelas
4 dez, 10:27

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra repreende Maria de Fátima por salvar a vida de Flor

Novelas
Hoje às 10:39

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Sammy ameaça expulsar António e Flor

Novelas
6 dez, 10:25

Vem aí em «A Protegida»: Clarice é ameaçada com uma navalha

Novelas
Hoje às 10:05

Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família

Novelas
Hoje às 16:31

«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal

Novelas
Hoje às 16:13