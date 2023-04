Tony Carreira revela episódio caricato com fã: «A garrafa bateu na cabeça da senhora»

Há 42 min

No «Dois às 10», a acompanhamos o cruzeiro pelo mediterrâneo do Tony Carreira. O artista recorda as suas origens e fala de um momento em que teve de pedir desculpa a uma fã, por acidente durante um concerto.