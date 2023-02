Há 3h e 22min

Em «Festa é Festa», Torrões dá as boas-vindas aos três casais e instala-os no espaço destinado aos artistas. Albino (Pedro Alves) fica mal-humorado por haver pouca comida e não haver vinho. Torrões continua a garantir que o Carnaval de Torres é melhor do que o Carnaval do Rio, mas as mulheres não conseguem acreditar e ficam irritadas quando ouvem falar no Brasil.