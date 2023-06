Tozé e Beatriz apanham Delfina a espia-los

Ontem às 23:49

Em «Para Sempre», Tozé (Paulo Pires) desorientado tenta resistir a Beatriz (Sara Prata). Ela diz que acha que ele está assim porque anda envolvido com Anabela (Susana Mendes). Tozé garante que não anda, Delfina do lado de fora da porta ouve-os. Tozé veio para falar de Diana(Madalena Aragão) que está em baixo por causa de Gil (Gustavo Alves), mas ele vai assumir as responsabilidades do filho. Ouvem um ressonar, veem Delfina (Ana Nave) à porta, Beatriz percebe que estava a espiá-los.