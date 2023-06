Hoje às 09:32

Em «Para Sempre», no início da noite de bingo, Tozé (Paulo Pires) tira as bolas e Rafa (Fernando Pires) anuncia os números. Girafa serve os clientes. Anabela (Sofia Mendes) provoca Tozé e eriça-se ao ver Beatriz (Sara Prata) chegar, que também provoca Tozé. Natália faz linha e Joana (Sílvia Chiola) repara na cumplicidade dela com Alice (Inês Aires Pereira).