TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui
Tozé é «torturado»
Há 45 min
Em «Morangos com Açúcar», Tozé foi apanhado nas teias de Melissa.
Mais Vistos
Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé
Big Brother
Há 2h e 38min
1
00:35
As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho
Big Brother
Há 2h e 42min
2
Ator de grande sucesso da TV nos anos 80 morre durante férias em família
V+ TVI
22 jul, 17:09
3
Cristina Ferreira e João Monteiro visitaram um destino paradisíaco. Mas não foram sozinhos
V+ TVI
Ontem às 14:49
4
Este jovem ex-concorrente foi pai, já levou Cláudio Ramos ao limite, e é o próximo convidado do Goucha
Goucha
21 mar, 16:31
5
Aos 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto. Saiba quem é a namorada do 'afilhado' de Cristina Ferreira
Dois às 10
Ontem às 11:09
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Descubra a praia fluvial que parece um resort de luxo, a menos de 2 horas de Lisboa e Porto
V+ TVI
Ontem às 11:15
Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé
Big Brother
Há 2h e 38min
“Já vejo resultados após cinco semanas”: a máquina de depilação mais vendida da Amazon está com desconto
Ontem às 11:24
Vem aí em «A Fazenda»: Ary age nas costas de Júlia e faz o que não deve
Novelas
Ontem às 10:56
Cristina Ferreira sobre Daniela Santos: «O que aconteceu à Daniela foi estar perdidamente apaixonada pelo Afonso»
Dois às 10
Ontem às 10:20
As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho
Big Brother
Há 2h e 42min
TVI PLAYER
As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho
Big Brother
Há 2h e 42min
O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso
Big Brother
Ontem às 14:11
Última Hora: Bruno de Carvalho acaba de ser expulso do Big Brother Verão
Big Brother
Há 2h e 29min
Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother
Big Brother
Há 1h e 38min
Big Brother - Gravação automática
Big Brother
Há 2h e 10min
Bruno de Carvalho completamente transtornado. O que aconteceu após ser expulso diretamente
Big Brother
Há 2h e 29min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
A Protegida - A Protegida: Hector bate em si próprio e culpa José Diogo - Gravação automática
A Protegida
Há 22 min
Lucrécia: «Onde é que está o Xavier?»
Morangos com Açúcar 2023-2025
Há 42 min
Tozé é «torturado»
Morangos com Açúcar 2023-2025
Há 45 min
A Protegida: Jorge fica nervoso com revelação de Clarice
A Protegida
Há 1h e 6min
A Fazenda - A Fazenda: Eva acorda e tem algo bombástico para dizer - Gravação automática
A Fazenda
Há 1h e 10min
A Protegida: Já há alguém que sabe que Teresa é mãe de José Diogo
A Protegida
Há 1h e 11min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece
Novelas
10 ago, 09:02
Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay
Novelas
Ontem às 10:20
Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»
Novelas
Ontem às 12:45
«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível
Novelas
Ontem às 12:57
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
8 ago, 12:03
Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico
Novelas
10 ago, 17:14