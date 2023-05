Tozé fica possesso com o que vê: «Como é que vieste parar à cama da minha mulher?»

Ontem às 23:35

Em «Para Sempre», Tozé (Paulo Pires) e Rafa (Fernando Pires) ficam chocados ao ver Jaime (Rodrigo Trindade) a dormir de boxers na cama de Beatriz (Sara Prata). Acordam-no furiosos e querem esclarecer se ele anda a enrolar-se com Beatriz e Alice (Inês Aires Pereira). Jaime está muito confuso, garante que não anda com as duas ao mesmo tempo e promete descobrir como foi ali parar, recolhe as roupas e sai. Tozé e Rafa ficam com ciúmes.