Trabalhava num banco, ajudou uma viúva e acabou despedida – o caso que está a indignar muitos

Há 2h e 46min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Código secreto».

Sofia estava como habitualmente a fazer atendimento ao público no banco onde trabalhava. Quando num gesto de boa vontade, acedeu a um pedido de uma cliente. O que Sofia estava longe de imaginar, é que esta atitude lhe ia valer o emprego.



Sofia atendeu Filipa quando esta foi ao banco depois do falecimento repentino do marido. Sem acesso à conta, Filipa apresentou os documentos que comprovavam que ela e o falecido eram casados. Sensibilizada com a história, Sofia deu-lhe os códigos dos cartões.

Depois de uma auditoria interna, o banco percebeu que os códigos foram entregues sem a certidão de óbito. Por causa disso, Sofia foi alvo de um processo disciplinar e acabou despedida. Apesar de Filipa ter entregado a certidão de óbito mais tarde, o banco não readmitiu a trabalhadora.

Agora, ao tribunal, Sofia quer ser readmitida pelo banco e deseja que Filipa a ajude financeiramente enquanto está no desemprego.