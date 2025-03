Traição de família: homem descobre que o filho é na realidade o seu sobrinho

Há 1h e 9min

Em «A Sentença», o segundo caso do dia fala de uma família assombrada por um segredo cuja revelação veio acrescentar ainda mais discussão e problemas aos dias já agitados. Há cerca de dois anos que um desentendimento ente pai e filho fez nascer uma suspeita entre o passado de Amélia. Durante este tempo, as discussões familiares foram sempre subindo de tom e tudo culminou com um teste de paternidade que esclareceu de vez que o pai do filho de Amélia não era afinal o marido. Pedro casou com Amélia há 25 anos, apesar de ter uma relação distante com o filho nunca pensou que este fosse fruto de uma relação da mulher com o irmão Olímpio. Ao saber a verdade, Pedro expulsa Amélia e o filho da mulher de casa, corta relações com o irmão e põe a casa de família à venda por um valor irrisório.