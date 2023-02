«Trancou-me nua na varanda. Fiquei ali agachada e com medo»

No «Dois às 10», conhecemos a história de Cristina Oliveira, marcada por um casamento em que logo no primeiro mês começou a ser maltratada, humilhada e ameaçada por parte do marido. Conta ter sido obrigada a ter relações sexuais. No entanto, esta relação já terminou e Cristina continua a lidar com os fantasmas do passado… ainda hoje não gosta dela própria e não se sente mulher. Com falta de dentes desde os 27 anos, Cristina diz que um novo sorriso iria devolver-lhe a liberdade.