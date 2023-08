Há 3h e 20min

No «Dois às 10», fomos à praia Foz do Lizandro acompanhar colónias de férias em atividades ligadas à sustentabilidade, proporcionadas pelo LIDL. Ana Burmester, responsável sustentabilidade no LIDL e Ana Matos, Comunicação Edu. Electrão, falam deste projeto que promove atividades sustentáveis junto das crianças de férias.