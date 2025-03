Transpiração noturna e calores? Existe um alimento que pode fazer a diferença!

Há 2h e 47min

No «Dois às 10», a nutricionista Liliana Barros esclareceu dúvidas sobre a menopausa e a importância da alimentação para atenuar os sintomas. Lilian explicou que a menopausa é um processo gradual, com alterações que se manifestam com diferentes intensidades. A conversa abordou como a alimentação pode desempenhar um papel fundamental na gestão destes sintomas, nomeadamente os calores e a suduração noturna, e como certos alimentos, como a cafeína, álcool e comida picante, podem agravá-los. Foi também realçada a importância da inclusão de alimentos ricos em fitoesteróis, como a soja e a linhaça, na alimentação. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira participaram ativamente na conversa. Saiba mais em TVI Player