Há 53 min

No «Dois às 10», conhecemos a história da pequena Victória Cruz de 10 anos. Victória nasceu com uma doença renal e agora com apenas 10 anos, entrou em falência. Os pais, Cristela e Bruno não são dadores seguros por serem portadores do gene da doença e procuram desesperados um dador de rim para a filha.