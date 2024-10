Transtorno Conversivo levou Ana a perder a mobilidade e ficar dependente

Há 53 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Ana Oliveira. Ana é casada e mãe de dois filhos menores, e no início deste ano começou a perder capacidades sem qualquer explicação. Chegou a depender de uma cadeira de rodas, a não conseguir falar corretamente e a ter tremores incontroláveis. Ana partilha a mudança que sofreu na vida em fevereiro deste ano, quando o corpo começou a falhar. Ficou dependente do marido e dos pais para andar, comer e tomar banho e até passou alguns meses de cadeira de rodas. Foi diagnosticada com uma doença psicológica e foi à luta para recuperar, mas o medo de voltar a ter estas crises é grande e a verdade é que continua com tiques e desequilíbrios.