Há 50 min

Daniela, concorrente de "Casa dos Segredos", foi expulsa na gala de domingo, pondo fim à sua participação no programa. Ao longo do seu percurso, revelou um segredo chocante: “Sobrevivi a um incêndio em minha casa”, um episódio traumático que viveu aos 8 anos. A sua história, marcada por desafios pessoais e pela doença do pai, emocionou o público e os colegas de casa.