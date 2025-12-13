Três irmãs separadas e adotadas: A dor de um pai que chora há 20 anos pelas filhas perdidas

Há 1h e 26min

Em «Momento Certo»,quantas vezes não nos questionámos o que se passaria na casa ao lado da nossa? Muitas vezes, dentro de quatro paredes, acontecem coisas que são impensáveis aos nossos olhos. Assim era na casa onde Alexandre vivia com a ex-companheira. Juntos tiveram três filhas… Mas juntos não conseguiram ser os pais que elas mereciam. Durante o dia a mãe não lhes dava comida nem banho. Depressa, a professora sinalizou a situação. E as filhas Jéssica e Alexandra eram retiradas aos pais. Alexandre garante que, todas as semanas, fazia das tripas coração para ir visitá-las às instituição. Quis o destino que, anos mais tarde, quando foi pai da terceira menina, de seu nome Ana Rita, a ex-mulher, sem o seu consentimento, decidisse entregá-la também numa instituição, percebendo a falta de capacidade para tomar conta dela. Ou porque sabia que o ambiente em casa era mau… agressivo. Anos depois, as três irmãos faziam uma promessa: independentemente dos caminhos que seguirmos, vamos manter contacto! Jéssica, a mais velha, acabaria por sair da instituição e vive perto do pai. Já as outras duas foram adotadas. Há mais de 20 anos que Alexandre chora ao pensar nelas.