Três meses depois de uma derrocada, algumas famílias continuam sem poder viver nas suas casas

Há 47 min

No «Dois às 10», recuamos à madrugada de 23 de novembro de 2022 em que uma tragédia aconteceu em Palmeira de Faro, Esposende, Braga. Numa das moradias da zona, junto a uma encosta, viviam seis pessoas. Um casal com três filhos e o namorado da filha do casal. A derrocada derrubou a parede do quarto e as pedras mataram o casal. Dois dos vizinhos dos moradores da casa afetada pela derrocada em Esposende falam da tragédia.