«Tu, a Alice e esse patife do Jaime andam numa ménage à trois»

Ontem às 23:36

Em «Para Sempre», Tozé (Paulo Pires) e Rafa (Fernando Pires) confrontam Beatriz (Sara Prata) com o que Jaime (Rodrigo Trindade) estava a fazer na cama dela. Ela garante que não sabe e fica desorientada com as insinuações. Tozé acusa Beatriz de estar numa ménage à trois com Alice (Inês Aires Pereira) e Jaime, acha que foi uma vingança dela depois de tudo o que lhe fez e manda-a ser feliz e saem. Beatriz decide ligar a Alice.