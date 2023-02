«Tu achas que isso são figuras para limpar a casa?»

10 fev, 22:21

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) tem de se controlar para não perder as estribeiras com Cecília (Ana Nave). Esta implica até com a forma como ela limpa o pó e diz-lhe que aquelas roupas não são próprias para trabalhar. São fica incrédula com o que ouve.