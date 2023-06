«Tu disseste ao médico dos tolos da cabeça que nós tínhamos o dinheiro do El Cacto-»

Há 3h e 57min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) fica aterrorizado quando Peixoto (Vitor Emanuel) afirma que Teixeira (Rui Melo) era cúmplice de El Cacto. Tomé confessa que desabafou com Teixeira, porque não estava a aguentar a pressão. Albino não quer acreditar que Tomé foi parvo ao ponto de fazer aquilo e avisa que o cartel virá atrás deles. Os três entreolham-se, assustados e conformados com aquele desfecho. Albino reforça que não teve nada a ver com a prisão do el Cacto.