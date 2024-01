«Tu olhavas para mim como se fosse este sofá: velhinho, usado e que não serve para nada»

Há 1h e 55min

Em «Queridos Papás», Xavier (Tiago Teotónio Pereira) já está a decorar a sala para o baby-shower de Alice (Mafalda Marafusta), que disfarça mal como está tocada com o gesto dele. Xavier e Alice abrem o jogo um com o outro, com Xavier a dizer que se fingiu amnésico para que ela lhe desse valor, enquanto Alice assume que ele é a pessoa que a compreende melhor e se sente segura com ele. Rita (Diana Nicolau), a ouvir tudo, esboça ar desolado.