Ontem às 23:54

Em «Para Sempre», Maria das Dores (Patrícia Tavares) pasmada com Bento (Luís Esparteiro) que lhe diz que não pode casar com Antonino. Ela acha que Alcino (Rui Melo) o ameaçou para voltar com a palavra atrás. Bento assume que ela é uma confidente e se sente sozinho sem Clara. Maria das Dores avisa que também tem direito a seguir com a vida em frente e sai para não quebrar.