Há 1h e 14min

Em «Festa é Festa», o Padre (Carlos M. Cunha) fica surpreendido por Florinda (Ana Brito e Cunha) querer casar de novo com Albino e pergunta-lhe se tem mesmo a certeza, uma vez que até se divorciou. Florinda garante que é mesmo isso que quer, pois nunca pensou voltar a ser tão feliz com Albino. O Padre nota-lhe o brilho no olhar e sorri.