«Tu sabes a quantidade de pessoas que davam um braço, até um pescoço, para estarem sentadas, aí, onde tu estás?»

Há 1h e 23min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) fica pasmado por Peixoto (Vítor Emanuel) recusar fazer a obra no cemitério e perder a oportunidade de ganhar dinheiro pela porta do cavalo. Peixoto afirma que há coisas mais importantes na vida do que o dinheiro e Bino fica perplexo.