«Tu tens um dos corações mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida!»

Há 2h e 14min

Em «Festa é Festa», Celeste (Margarida Antunes) desabafa com o Padre (Carlos M. Cunha) sobre já estar arrependida de ter tentado mudar de visual. O Padre também acha que foi um disparate, pois as roupas e o cabelo pouco importam. As pessoas gostam de Celeste pela pessoa que ela é, pelos seus valores e generosidade. O Padre diz-lhe que tem um dos corações mais bonitos que já viu e Celeste comove-se.