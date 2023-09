«Tu vais fazer essa desfeita aos teus papás?»

Em «Festa é Festa», Elisabete (Ana Marta Contente) diz de forma perentória que não vai ser a menina das alianças, mas Aida (Ana Guiomar) já as está a imaginar vestidas de igual. Josefa (Rita Salema) acha que não faz sentido nenhum uma calmeirona como Elisabete levar as alianças. Tomé (Pedro Teixeira) diz que não há idade para isso. Aida recusa-se a ter outra menina a levar as alianças quando tem uma filha. Josefa recusa-se a ir ao casamento e Aida lembra que ninguém a convidou.