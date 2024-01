TVI é líder no digital há 22 meses consecutivos

10 jan, 14:32

A TVI manteve sua liderança digital em dezembro, encerrando o ano de 2023 como líder por 22 meses consecutivos no ranking Netaudience. Este ano destacou-se pelo trigésimo aniversário da TVI, o lançamento do novo site e o sucesso de programas inovadores como "Triângulo" e "A Ex-periência", além do retorno popular do "Big Brother". A icônica série "Morangos com Açúcar" também marcou presença, trazendo consigo um novo site e canal. A CNN Portugal concluiu mais um ano de liderança com a cobertura reforçada na operação digital em dezembro.