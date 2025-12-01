TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
TVI – Em cima da hora – 1 de dezembro de 2025
Hoje às 14:00
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Foi por isto que Cristina Ferreira não contou a Dylan o segredo bombástico de Pedro e Marisa
Secret Story
Hoje às 10:42
1
01:10
Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa
Dois às 10
Hoje às 10:01
2
02:21
Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»
Dois às 10
Hoje às 11:18
3
00:26
O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa
Secret Story
Hoje às 10:24
4
O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro
Secret Story
Hoje às 01:12
5
00:35
Cristina Ferreira anuncia notícia bombástica: «Há uma notícia para dar ao mundo»
Dois às 10
Hoje às 09:58
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»
Secret Story
Hoje às 00:29
Casal separado! Inês chora sem parar com saída de Dylan: «Não sei se foi por causa desta semana»
Secret Story
Hoje às 00:14
Eu queria ser feliz, mas o medo falou mais alto: «Durante muito tempo culpei-me pelo homem que não fui»
V+ TVI
Hoje às 09:49
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem
Secret Story
28 nov, 10:44
Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora
Dois às 10
28 nov, 14:14
Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre
Secret Story
28 nov, 15:44
TVI PLAYER
Dois às 10 — Dylan revela descoberta sobre Vera e mostra-se em choque
Dois às 10
Hoje às 09:50
Secret Story 9 – Gala – 30 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Dylan revela quem acha que vai ganhar o «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 12:04
A sós, Pedro faz pedido especial a Marisa
Secret Story
29 nov, 16:41
Dylan expõe atitude de ex-concorrente consigo após a sua saída da casa: «Estava a fazer um post a gozar com o que eu lhe disse»
Dois às 10
Hoje às 12:01
Dylan e Flávio Furtado entram em despique: «Eu nunca gozei com o Leandro nesse aspeto!»
Secret Story
Hoje às 00:47
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Intuição - Veja o episódio aqui
Intuição
Há 1h e 6min
A Sentença - Veja o episódio aqui
A Sentença
Há 1h e 44min
TVI – Em cima da hora – 1 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal – 1 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Dylan revela quem acha que vai ganhar o «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 12:04
Dylan expõe atitude de ex-concorrente consigo após a sua saída da casa: «Estava a fazer um post a gozar com o que eu lhe disse»
Dois às 10
Hoje às 12:01
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões
Novelas
28 nov, 10:33
Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas
Novelas
28 nov, 10:56
«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo
Novelas
27 nov, 16:14
Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»
Novelas
27 nov, 16:29
“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho
Novelas
27 nov, 15:13
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer
Novelas
28 nov, 09:25