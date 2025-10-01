TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 1 de outubro de 2025
Há 2h e 23min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
1
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé
Secret Story
Hoje às 09:44
2
Zé, noivo de Liliana, volta atrás na decisão e deixa nova mensagem
Dois às 10
Hoje às 09:04
3
Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025
V+ TVI
29 set, 11:38
4
Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem a Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»
Dois às 10
Há 3h e 49min
5
07:19
Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»
Secret Story
28 set, 22:18
6
EM DESTAQUE
Liliana e Fábio consolam-se um ao outro. Mas são as mãos marotas dela que estão a dar que falar
Secret Story
Hoje às 11:22
Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»
Dois às 10
Há 3h e 48min
Dois às 10
Há 3h e 48min
Kika Cerqueira Gomes faz feito histórico ao lado de Jane Fonda, Eva Longoria e Kendall Jenner
Novelas
Há 3h e 33min
Afonso Leitão conta tudo sobre o namoro que viveu com Joana do Secret Story
Secret Story
Hoje às 11:53
A filha saiu de casa para beber café e nunca mais voltou. Foi vítima de um crime macabro no Algarve
Dois às 10
Hoje às 12:17
Já se sabe onde vai ser o casamento de Cristiano Ronaldo e alguns dos convidados que fazem parte da lista
V+ TVI
Há 3h e 40min
Homem agredido por mais de uma dezena de pessoas à frente do filho de dois anos
Jornal Nacional
Ontem às 23:06
Secret Story 9 - Extra - 1 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Inês e Rui apanhados a fazer o que não deviam na cabine telefónica. Voz deixa aviso aos concorrentes
Secret Story
Há 1h e 23min
Liliana assume que o que sente por Fábio é verdadeiro
Secret Story
Há 1h e 56min
Mala de Leandro atirada à piscina após ser acusado de desarrumar a casa
Secret Story
Há 52 min
Está noiva de outro, mas não larga este concorrente. Fábio faz 'festinhas' a Liliana
Secret Story
Há 1h e 29min
A ACONTECER
Passeio de sonho acaba em pesadelo com uma ida ao hospital
A Sentença
Há 36 min
Em mês de regressos, a TVI volta a liderar
Há 50 min
TVI - Em cima da hora - 1 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 23min
Cristina Ferreira incrédula com o que aconteceu no «Dois às 10»: «Estamos todos de boca aberta»
Dois às 10
Há 3h e 22min
TVI Jornal - 1 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 25min
Matou o cunhado e 3 meses depois a ex-companheira. Na prisão, garante que «a chacina ainda não acabou»
Dois às 10
Há 3h e 43min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela
Novelas
Hoje às 10:20
Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia
Novelas
Hoje às 10:53
«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida
Novelas
Há 1h e 2min
Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações
Novelas
Há 1h e 26min
Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»
Novelas
Hoje às 10:27
Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo
Novelas
Hoje às 08:57