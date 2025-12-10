TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 10 de dezembro de 2025
Há 3h e 45min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro
Secret Story
Há 2h e 1min
1
É uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa - e agora os estrangeiros também estão a reparar nela
V+ TVI
Ontem às 18:19
2
«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único
Novelas
Ontem às 15:46
3
Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»
Novelas
4 ago, 15:13
4
Futebolista português e famosa apresentadora vão comprar casa juntos - e esta é a mansão de 4 milhões que os conquistou
V+ TVI
Hoje às 12:08
5
Estava proibida de entrar no quarto dos meus pais: «Quando o fiz descobri o segredo da família»
V+ TVI
Ontem às 17:10
6
EM DESTAQUE
Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira
Secret Story
Há 1h e 19min
Revelados os motivos que poderão ter levado à morte de Clara Pinto Correia
V+ TVI
Há 1h e 18min
Eva encontrou o filho de 18 anos sem vida em plena via pública: «Cheguei ao pé dele e senti a cara fria»
Dois às 10
Hoje às 12:16
Recém-solteiro, Francisco Monteiro anuncia decisão: «Focado como nunca»
Secret Story
Há 2h e 45min
Num casamento cheio de famosos, foi esta atriz portuguesa que apanhou o bouquet da noiva
Dois às 10
Hoje às 11:14
Filho de uma das mulheres mais bonitas de Portugal e de um pai que triunfou no futebol, hoje faz sucesso fora do país
V+ TVI
Há 2h e 2min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 9 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
«Quem é o mais leal?»: Marisa defende Pedro com 'unhas e dentes'
Secret Story
Há 1h e 35min
«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana
Secret Story
Hoje às 10:29
E vai mais uma beijoca! Pedro e Marisa voltam a arriscar tudo
Secret Story
Há 1h e 8min
A Protegida: Aruna quer interromper a gravidez?
A Protegida
Ontem às 23:10
Chocante! Fábio garante que seria capaz de abdicar de um passaporte para a final
Secret Story
Há 40 min
A ACONTECER
TVI Jornal - 10 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»
Dois às 10
Hoje às 12:18
Bruno recorda o dia em que o irmão foi assassinado: «A caminho, estava a ver o corpo do meu irmão na televisão»
Dois às 10
Hoje às 11:50
Mãe viu o filho sair de casa para ir ao café e encontrou-o morto no meio da rua: «Quando cheguei ao pé dele, já estava morto»
Dois às 10
Hoje às 11:49
Lembra-se do jovem que foi assassinado em frente a uma creche? Mãe recorda: «Toquei-lhe, ele estava muito frio na cara»
Dois às 10
Hoje às 11:40
Conhecemos melhor António José Seguro, candidato à Presidência da República
Dois às 10
Hoje às 11:22
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Delfina ultrapassa os limites e é expulsa e avisada
Novelas
Hoje às 10:38
Vem aí em «A Protegida»: Paixão ou vingança? Isabel quer seduzir Francisco
Novelas
Hoje às 10:09
Vem aí em «Terra Forte»: Armando quer fazer uma vida ao lado de Babi?
Novelas
Hoje às 09:48
«Um bocadinho do meu coração»: Maria Botelho Moniz mostra ritual que mantém há anos
Novelas
Há 2h e 46min
«A dar luta»: Catarina Siqueira mostra dura realidade das primeiras noites após ser mãe
Novelas
Há 3h e 5min
«Urgente exigir respeito»: Desabafo inesperado de Rosa Bela emociona milhares de portugueses
Novelas
Há 3h e 28min