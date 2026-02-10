TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 10 de fevereiro de 2026
Há 3h e 42min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Instrutor Marques mostra imagem rara da família. Conheça os pilares do militar
1ª Companhia
Hoje às 10:37
1
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
Ontem às 16:21
2
Que pai babado! José Carlos Pereira mostra momento único com os filhos
Festa é Festa
17 abr 2023, 10:24
3
Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?
1ª Companhia
19 jan, 12:54
4
O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada
1ª Companhia
Hoje às 09:32
5
Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira
1ª Companhia
1 fev, 20:17
6
EM DESTAQUE
1ª Companhia adere a “trend” mais viral do momento. E as fotos dos militares são um autêntico fenómeno
1ª Companhia
Hoje às 11:42
Quase não falou durante a entrevista, mas no fim disse algo que deixou Cristina Ferreira emocionada
Dois às 10
Hoje às 12:37
«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação
Novelas
Há 1h e 53min
Novo amor? Este é o detalhe que denunciou Joana Diniz
1ª Companhia
Hoje às 12:42
Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família
Dois às 10
Hoje às 11:12
Como o tempo passou. Cláudio Ramos partilha fotos antigas e há um detalhe que salta à vista
Dois às 10
Hoje às 11:26
TVI PLAYER
Amor à Prova: Ciúmes consomem Sara em momento crítico
Amor à Prova
Ontem às 22:45
Hilariante. Filipe Delgado protagoniza mais um momento de chorar de rir com o Instrutor Andrade
1ª Companhia
Hoje às 11:10
Terra Forte: Desesperada, Maria de Fátima é obrigada a pedir ajuda
Terra Forte
Ontem às 23:05
Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?
CNN Meio Dia
Há 1h e 44min
Recruta da semana defende os camaradas após acusações do Instrutor Chefe: «Fizemos o melhor que pudemos»
1ª Companhia
Há 2h e 59min
Amor à Prova - Surge um grande problema que deixa o transplante de Nico em risco
Amor à Prova
6 fev, 21:50
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 10 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 42min
TVI Jornal - 10 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
“A Sentença” faz história com 1000 casos resolvidos… e o público pode assistir ao vivo
Hoje às 12:14
Últimos minutos de entrevista marcam momento emotivo com Cristina Ferreira e convidado
Dois às 10
Hoje às 12:05
Emocionado, Artur recorda acidente quase fatal do enteado: “Ninguém esperava o Miguel estar aqui”
Dois às 10
Hoje às 11:52
Aos 24 anos, Miguel sofreu uma aparatoso acidente de mota
Dois às 10
Hoje às 11:45
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Rosinha e fica metida em problemas
Novelas
Hoje às 10:50
Exclusivo «Amor à Prova»- «Eu sou apaixonado por ti»: Bruno declara-se a Sara
Novelas
Hoje às 09:01
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
Ontem às 16:21
Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio
Novelas
Ontem às 16:11
«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente
Novelas
Ontem às 15:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara perde a paciência com São enquanto Cris levanta novas suspeitas
Novelas
Hoje às 10:22