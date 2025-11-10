TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 10 de novembro de 2025
Há 3h e 23min
Com Conceição Queiroz.
Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. E há Imagens chocantes da alegada traição
Secret Story
Hoje às 11:35
1
Descubra o Refúgio de Sonho de Liliana Filipa no Algarve. As fotos fazem inveja a qualquer um
Big Brother
27 jul, 19:59
2
Raquel foi expulsa do «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 12:01
3
Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício
Dois às 10
Hoje às 08:51
4
Esta foi a reação de Raquel ao descobrir que Bruna foi diagnosticada com doença grave
Dois às 10
Hoje às 12:03
5
«Chateia-me mesmo»: Cristina Ferreira deixa críticas a atitude recente de Bruno Savate
Dois às 10
Hoje às 10:07
6
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Depois de mostrar apoio a concorrente do «Secret Story», Bruno Savate vai ser entrevistado por Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 1h e 19min
Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação
Secret Story
Hoje às 12:53
De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»
Novelas
Hoje às 12:26
Marisa para Pedro: «Quando eles descobrirem o nosso segredo o que vão achar de nós?»
Secret Story
Há 57 min
Há tanto tempo que não a víamos. Sandra Felgueiras partilha foto com a mãe, Fátima Felgueiras
V+ TVI
Hoje às 13:14
Secret Story 9 - Gala - 9 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Esta foi a concorrente expulsa do Secret Story e houve quem nem se levantasse do sofá
Secret Story
Hoje às 00:20
Marisa para Pedro: «Quando eles descobrirem o nosso segredo o que vão achar de nós?»
Secret Story
Há 57 min
Secret Story
Há 57 min
Raquel reage ao segredo de Pedro e Marisa: «Acham normal ele dizer isto à mãe dos filhos dele?»
Dois às 10
Hoje às 11:42
Cristina Ferreira confronta Raquel: «Porque é que achas que não se julga a Inês como se julgou a Liliana?»
Dois às 10
Hoje às 11:51
Liliana acusa: «O Pedro não é uma pessoa de confiança»
Secret Story
Há 1h e 54min
Cristina Ferreira surpreendida com o nome da filha de Marisa Susana
Dois às 10
Há 3h e 17min
TVI - Em cima da hora - 10 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 23min
TVI Jornal - 10 de novembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Pedro Granger: a carreira secreta aos 16 anos que ninguém conhecia! (Não foi a representar!)
Em Família
Hoje às 12:19
A confissão de Pedro Granger: o papel que superou todos os outros (Saiba qual!)
Em Família
Hoje às 12:18
Pedro Granger emociona-se em direto: «Fiquei comovido, confesso!»
Em Família
Hoje às 12:18
Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão
Novelas
Ontem às 09:08
Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher
Novelas
Ontem às 14:13
Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”
Novelas
8 nov, 08:30
Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»
Novelas
Hoje às 13:06
Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante
Novelas
Há 3h e 54min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?
Novelas
Hoje às 09:29