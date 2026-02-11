TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 11 de fevereiro de 2026
Há 1h e 26min
Com Conceição Queiroz.
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país
Novelas
Ontem às 16:21
1
Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting
Novelas
19 mai 2025, 15:38
2
04:17
Cristina Ferreira dá noticia que está a chocar: “Ao longo do dia vamos ter outros pormenores”
Dois às 10
Há 3h e 20min
3
Prestes a fazer 82 anos, Lili Caneças toma finalmente a decisão que estava a adiar
V+ TVI
Ontem às 16:25
4
Ainda não tem 30 e já foi capa da Forbes duas vezes: A «força da natureza» que conquistou Cristina Ferreira
1ª Companhia
Ontem às 12:27
5
01:34
Massacre em escola faz 10 mortos e 25 feridos. Cristina Ferreira faz atualização sobre esta tragédia: "Está morta"
Dois às 10
Há 3h e 24min
6
Um milhão de visualizações em 24 horas! Recrutas da 1ª Companhia viram fenómeno da Internet e o motivo é (no mínimo) inusitado
1ª Companhia
Ontem às 22:26
Joana Diniz assume novo namorado com foto romântica: «Seja por uma semana, por um mês, por um ano...»
Dois às 10
Hoje às 09:33
Vem aí em «Amor à Prova»: David confronta Amália por mentiras e o passado volta a doer
Novelas
Hoje às 09:30
Aos 54 anos, parece ter 35. Mulher conta o hábito diário que a mantém assim
Dois às 10
Ontem às 17:00
Cristina Ferreira quebra rotina com saída à noite. E o sítio é o mais procurado de Lisboa
1ª Companhia
Hoje às 11:54
Vem aí em «Terra Forte»: Após pedir desculpa a Rosinha, Maria de Fátima expõe segredo de Sammy
Novelas
Hoje às 08:57
TVI PLAYER
Amor à Prova: Amália e Carlos são apanhados
Amor à Prova
Ontem às 22:25
1ª Companhia - Extra - 11 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Terra Forte: Armando volta à casa de Babi com uma missão
Terra Forte
Ontem às 23:15
Chegou ao fim o alerta vermelho na base, e estas foram as palavras do Comandante Moutinho
1ª Companhia
Há 1h e 22min
Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha
TVI Jornal
Há 2h e 0min
De rir. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos imitam Marisa e Pedro em vendas de roupa online
Dois às 10
Há 3h e 10min
TVI - Em cima da hora - 11 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 26min
TVI Jornal - 11 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 10min
De rir. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos imitam Marisa e Pedro em vendas de roupa online
Dois às 10
Há 3h e 10min
Cristina Ferreira dá noticia que está a chocar: “Ao longo do dia vamos ter outros pormenores”
Dois às 10
Há 3h e 20min
Massacre em escola faz 10 mortos e 25 feridos. Cristina Ferreira faz atualização sobre esta tragédia: "Está morta"
Dois às 10
Há 3h e 24min
Disse “volto já” e nunca mais voltou a casa. A morte trágica do marido de Liliana marcou o início de um pesadelo
Dois às 10
Hoje às 11:55
Vem aí em «Terra Forte»: Após pedir desculpa a Rosinha, Maria de Fátima expõe segredo de Sammy
Novelas
Hoje às 08:57
Vem aí em «Amor à Prova»: David confronta Amália por mentiras e o passado volta a doer
Novelas
Hoje às 09:30
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país
Novelas
Ontem às 16:21
«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação
Novelas
Ontem às 15:49
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
Ontem às 14:49
Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro
Novelas
Hoje às 09:56