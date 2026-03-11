TVI PLAYER
Festas TVI
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
TVI - Em cima da hora - 11 de março de 2026
Há 3h e 19min
Com Conceição Queiroz.
Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"
Dois às 10
Ontem às 15:00
1
Conheça Siara Holanda, mulher de Rui Bandeira
2 fev, 11:46
2
Foi considerada a "menina mais bonita do mundo" na infância. Veja como cresceu
V+ TVI
Ontem às 20:56
3
Lembra-se da "menina mais bonita do mundo"? Ela cresceu e agora está noiva
V+ TVI
Ontem às 20:05
4
Bebé a caminho! Pouco tempo depois do casamento, famoso casal português surpreende com gravidez
V+ TVI
Ontem às 15:16
5
Hélio Filipe: o segurança de André Ventura que conquistou o coração da mais famosa deputada do Chega
V+ TVI
11 nov 2025, 12:23
6
Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»
Secret Story
Hoje às 12:30
Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»
Secret Story
Hoje às 09:36
Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição
Novelas
Hoje às 10:45
Lembra-se da "menina mais bonita do mundo"? Ela cresceu e agora está noiva
V+ TVI
Ontem às 20:05
Bebé a caminho! Pouco tempo depois do casamento, famoso casal português surpreende com gravidez
V+ TVI
Ontem às 15:16
Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes
Secret Story
Ontem às 22:25
Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados
TVI Jornal
Há 3h e 17min
Soam os alarmes! Concorrente carrega no botão e deixa a casa a tremer
Secret Story
Há 1h e 35min
Terra Forte: Há novidades sobre o estado de saúde de Nico
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Secret Story - Extra - 11 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:14
Catarina vai carregar em segredo: «Há dois Guardiões da Voz»
Secret Story
Há 1h e 9min
Terra Forte: Buscas por Vivi e Marcus terminam em acidente
Terra Forte
Ontem às 23:15
TVI - Em cima da hora - 11 de março de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 19min
TVI Jornal - 11 de março de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Filipa tem 35 anos e luta contra a ELA: «Em um ano deixei de ter mobilidade»
Dois às 10
Hoje às 12:04
Aos 35 anos, o diagnóstico que mudou tudo: A luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica
Dois às 10
Hoje às 11:49
Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina
Dois às 10
Hoje às 11:39
Diana Dora opina sobre a relação de Hugo e Sara e revela conversa com o concorrente
Dois às 10
Hoje às 11:33
Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se
Novelas
Ontem às 09:01
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:07
Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição
Novelas
Hoje às 10:45
«Sempre fizeram tudo por mim…»: Rosabela emociona família com presente especial
Novelas
Há 2h e 16min
Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália
Novelas
Ontem às 11:18
José Raposo está de luto: «Um homem bom»
Novelas
Há 2h e 39min