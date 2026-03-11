Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI - Em cima da hora - 11 de março de 2026

Há 3h e 19min
TVI - Em cima da hora - 11 de março de 2026 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"

Dois às 10
Ontem às 15:00
Conheça Siara Holanda, mulher de Rui Bandeira

2 fev, 11:46
Foi considerada a "menina mais bonita do mundo" na infância. Veja como cresceu

V+ TVI
Ontem às 20:56
Lembra-se da "menina mais bonita do mundo"? Ela cresceu e agora está noiva

V+ TVI
Ontem às 20:05
Bebé a caminho! Pouco tempo depois do casamento, famoso casal português surpreende com gravidez

V+ TVI
Ontem às 15:16
Hélio Filipe: o segurança de André Ventura que conquistou o coração da mais famosa deputada do Chega

V+ TVI
11 nov 2025, 12:23
Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Secret Story
Hoje às 12:30

Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»

Secret Story
Hoje às 09:36

Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição

Novelas
Hoje às 10:45

Lembra-se da "menina mais bonita do mundo"? Ela cresceu e agora está noiva

V+ TVI
Ontem às 20:05

Bebé a caminho! Pouco tempo depois do casamento, famoso casal português surpreende com gravidez

V+ TVI
Ontem às 15:16

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Secret Story
Ontem às 22:25

Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados

TVI Jornal
Há 3h e 17min

Soam os alarmes! Concorrente carrega no botão e deixa a casa a tremer

Secret Story
Há 1h e 35min

Terra Forte: Há novidades sobre o estado de saúde de Nico

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Secret Story - Extra - 11 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:14

Catarina vai carregar em segredo: «Há dois Guardiões da Voz»

Secret Story
Há 1h e 9min

Terra Forte: Buscas por Vivi e Marcus terminam em acidente

Terra Forte
Ontem às 23:15
TVI - Em cima da hora - 11 de março de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 19min

TVI Jornal - 11 de março de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Filipa tem 35 anos e luta contra a ELA: «Em um ano deixei de ter mobilidade»

Dois às 10
Hoje às 12:04

Aos 35 anos, o diagnóstico que mudou tudo: A luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica

Dois às 10
Hoje às 11:49

Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina

Dois às 10
Hoje às 11:39

Diana Dora opina sobre a relação de Hugo e Sara e revela conversa com o concorrente

Dois às 10
Hoje às 11:33
Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se

Novelas
Ontem às 09:01

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 10:07

Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição

Novelas
Hoje às 10:45

«Sempre fizeram tudo por mim…»: Rosabela emociona família com presente especial

Novelas
Há 2h e 16min

Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália

Novelas
Ontem às 11:18

José Raposo está de luto: «Um homem bom»

Novelas
Há 2h e 39min