TVI - Em cima da hora - 11 de outubro de 2025
Hoje às 14:05
Com Miguel Fernandes.
Mais Vistos
Este jovem ex-concorrente foi pai, já levou Cláudio Ramos ao limite, e é o próximo convidado do Goucha
Goucha
21 mar, 16:31
1
01:01
O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso
Big Brother
Hoje às 14:11
2
Mãe mata filho, de 35 anos, e desmembra o corpo com a ajuda da esposa dele
V+ TVI
Hoje às 12:34
3
Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»
Dois às 10
Ontem às 17:43
4
Aos 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto. Saiba quem é a namorada do 'afilhado' de Cristina Ferreira
Dois às 10
Hoje às 11:09
5
Portuguesa põe fim à vida e leva filho bebé consigo: «O que leva uma mãe a fazer uma coisa destas?»
Dois às 10
Há 3h e 49min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Descubra a praia fluvial que parece um resort de luxo, a menos de 2 horas de Lisboa e Porto
V+ TVI
Hoje às 11:15
O beijo na boca que apanhou todos de surpresa. Catarina Miranda termina discussão de forma inédita
Big Brother
Ontem às 23:12
“Já vejo resultados após cinco semanas”: a máquina de depilação mais vendida da Amazon está com desconto
Hoje às 11:24
Vem aí em «A Fazenda»: Ary age nas costas de Júlia e faz o que não deve
Novelas
Hoje às 10:56
Cristina Ferreira sobre Daniela Santos: «O que aconteceu à Daniela foi estar perdidamente apaixonada pelo Afonso»
Dois às 10
Hoje às 10:20
Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»
Dois às 10
Hoje às 10:17
TVI PLAYER
O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso
Big Brother
Hoje às 14:11
Tudo dito na cara. Jéssica Vieira perde o medo e enfrenta Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 08:41
Big Brother Verão - Gala - 10 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:25
Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida
Dois às 10
Hoje às 12:48
Eduardo Ferreira revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»
Dois às 10
Hoje às 12:17
Desistência coletiva? Viriato Quintela chega ao limite
Big Brother
Hoje às 11:53
Mais no TVI Player
A ACONTECER
A Sentença - Gravação automática
A Sentença
Há 10 min
«Já não sei mais o que hei de fazer»: João Patrício vê-se obrigado a colocar ordem no tribunal
A Sentença
Há 1h e 34min
A Sentença - "Apólice acidentada" e "Despedida digital"
A Sentença
Há 3h e 21min
Pai morre e filha, de 15 anos, fica ferida após colisão de motas de água
TVI Jornal
Há 3h e 42min
TVI - Em cima da hora - 11 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05
Insólito: condutores são surpreendidos por um boi em pleno trânsito
Car Crash Global: Caught on Camera
Hoje às 13:55
Mais
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece
Novelas
Ontem às 09:02
Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay
Novelas
Hoje às 10:20
Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»
Novelas
Hoje às 12:45
«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível
Novelas
Hoje às 12:57
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
8 ago, 12:03
Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico
Novelas
Ontem às 17:14