TVI - Em cima da hora - 11 de setembro de 2025

Há 2h e 34min
Com Conceição Queiroz.

Com Conceição Queiroz.

Já sabemos detalhes do casamento de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão. E isto é o que não pode mesmo faltar

V+ TVI
Há 3h e 40min

Influencer portuguesa visitou-nos com vestido igual ao de Margarida Corceiro. E é incrível

Dois às 10
Hoje às 12:15

Carolina Braga declara-se ao "amor da sua vida" e surpreende fãs

Big Brother
Há 3h e 32min

Vem aí em «A Fazenda»: Ciente do mal que fez, Joel entrega-se à polícia?

Novelas
Hoje às 10:39

Nome da nova cadela de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez indigna muçulmanos: «É um insulto à religião»

V+ TVI
Hoje às 12:19

Bruna Gomes quebra o silêncio sobre o seu passado: «Para algumas pessoas é um ‘não-assunto’»

Big Brother
Hoje às 11:16

Bruno de Carvalho e Ana Duarte protagonizam cena que se torna viral

Big Brother
Ontem às 20:13

Conheça Romeu, o «mini explorerssauru» que conquistou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Dois às 10
Hoje às 10:23

Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa»

Big Brother
Há 1h e 43min

A Protegida: Beijo de Hector a Mariana acaba mal

A Protegida
Ontem às 23:25

Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes»

Big Brother
Hoje às 00:37

Big Brother Verão - Extra - 11 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00
TVI - Em cima da hora - 11 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 34min

TVI Jornal - 11 de setembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 36min

Detido homem que oferecia 500 euros por cabeça de brasileiros mortos

Dois às 10
Há 3h e 45min

Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma

Dois às 10
Hoje às 12:16

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

Dois às 10
Hoje às 12:04

Marcia Soares sobre Jéssica Vieira: «Em casa estava a chorar com ela»

Dois às 10
Hoje às 12:01
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Novelas
Ontem às 09:27

Vem aí em «A Protegida»: Sem rodeios, Laura revela a Jorge o que sente por Óscar

Novelas
Ontem às 09:57

«Se não fosse com ele...» Noivo de Maria Botelho Moniz mostra memórias únicas com o filho que poucos conhecem

Novelas
Há 1h e 47min

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Novelas
Há 1h e 51min

«Onde chegámos?»: Atriz famosa faz alerta sobre o hábito que todos os casais deviam evitar

Novelas
Há 1h e 26min

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
9 set, 10:44