TVI - Em cima da hora - 12 de março de 2026

Há 1h e 42min
TVI - Em cima da hora - 12 de março de 2026 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Atriz de 42 anos encontrada morta, após sair de casa para se encontrar com uma «velha amiga»

V+ TVI
Hoje às 11:29
1

Atriz polaca Magdalena Majtyka encontrada morta numa floresta

V+ TVI
Hoje às 11:19
2

Ao lado da filha, Sandra Felgueiras desfruta do calor da Tanzânia

19 dez 2025, 16:01
3

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Secret Story
Ontem às 22:22
4

Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"

Dois às 10
Ontem às 16:30
5

Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Secret Story
Há 2h e 52min
6
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Secret Story
Ontem às 22:23

Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"

Dois às 10
Ontem às 16:30

Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

Secret Story
Ontem às 23:15

Vem aí «Amor à Prova»: Luz e Alice discutem divórcio e futuro da família

Novelas
Hoje às 10:35

Ator da TVI fala publicamente sobre passado problemático e recorda vida num bairro social, com rusgas da polícia em casa

V+ TVI
Ontem às 14:17

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge pela vida enquanto Marcus a persegue armado

Novelas
Hoje às 09:03

Amor à Prova: O casamento de Luz e Vítor chega ao fim

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Secret Story - Extra - 12 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:20

Bomba de Luzia regressa à casa e a animação reina

Secret Story
Há 1h e 14min

Secret Story - Especial - 11 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:50

Terra Forte: Vivi já foi localizada e deve estar em perigo

Terra Forte
Ontem às 23:25

Terra Forte: Há novidades sobre o estado de saúde de Nico

Amor à Prova
10 mar, 22:25
Uma rinoplastia, um resultado chocante e um processo em tribunal

A Sentença
Há 16 min

TVI - Em cima da hora - 12 de março de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 42min

TVI Jornal - 12 de março de 2026

TVI Jornal
Há 2h e 44min

Fim aos cabelos emaranhados: este aspirador tem entrada de sucção sem escova

Dois às 10
Há 3h e 23min

O diagnóstico terrível no pós-parto: Cátia enfrentou um cancro de Estágio 4 e o fim do casamento

Dois às 10
Há 3h e 52min

Diário da Manhã - 12 de março de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 11:41
Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis

Novelas
Hoje às 11:10

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu

Novelas
Hoje às 11:07

Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”

Novelas
Ontem às 16:33

Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil

Novelas
Ontem às 16:15

«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»

Novelas
Ontem às 15:48

Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

Novelas
Ontem às 09:42