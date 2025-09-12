Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI - Em cima da hora - 12 de setembro de 2025

Há 3h e 18min
TVI - Em cima da hora - 12 de setembro de 2025 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Apresentador da TVI emociona com desabafo pessoal: «Passei por um grande drama familiar na infância...»

V+ TVI
Ontem às 16:33
1

Ninguém tirou os olhos da carteira de Bruna Gomes. E sabemos onde comprar

Big Brother
Ontem às 19:19
2

Sofia Arruda desabafa sobre período difícil: «Agosto foi intenso. Dei colo e precisei de colo»

Novelas
2 set, 11:46
3

«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente

Novelas
Ontem às 16:03
4

Aproveite as maçãs que tem em casa com esta sobremesa sem açúcar

Dois às 10
10 set, 15:30
5

Dá banho, veste e alimenta a mãe. Aos 17 anos, Letícia é cuidadora e ainda gere o pouco dinheiro que têm

Dois às 10
10 set, 17:14
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Não vou poder perguntar muita coisa....»: Cristina Ferreira partilha o mais 'difícil' de apresentar o Secret Story

Big Brother
Há 1h e 21min

Este foi o vestido que mais deu que falar na apresentação da nova grelha da TVI

V+ TVI
Há 26 min

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Novelas
Há 2h e 31min

Saiba quem se juntou a Bruna Gomes na apresentação da grelha da TVI: e até a levou para casa

Big Brother
Hoje às 12:39

Look de Cristina Ferreira arrasou. E a peça que mais sobressaiu foi-lhe oferecida por Manuel Luís Goucha

Dois às 10
Há 3h e 42min

Grande segredo revelado: Bruna Gomes regressa à TVI com companhia de luxo

Big Brother
Hoje às 12:47

TVI PLAYER

O momento mais aguardado de Catarina Miranda: «Este é o primeiro beijo que vou dar ao Afonso»

Big Brother
Ontem às 22:31

Afonso manda farpa a Miranda: «Eu e a Jéssica estamos fartos de te ouvir»

Big Brother
Hoje às 13:01

A cara de pânico é real. Miranda grita aos céus planos com Afonso: «Vamos ser...»

Big Brother
Há 2h e 51min

A Protegida: José Diogo é atacado

A Protegida
Ontem às 23:20

«Eu sei o que é que fazia agora...»: Miranda faz a investida final em Afonso

Big Brother
Há 2h e 16min

A Fazenda: Talu e Zuri estão noivos

A Fazenda
Ontem às 22:20
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 12 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 18min

Detido padrasto que abusou sexualmente do enteado durante cinco anos

Dois às 10
Hoje às 13:12

Após anos de maus tratos pelos pais biológicos, Patrícia foi adotada: «A minha vida começou aos sete anos»

Dois às 10
Hoje às 13:01

TVI Jornal - 12 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Patrícia recorda maus tratos dos pais biológicos: «Fizeram-me, mas não são meus pais»

Dois às 10
Hoje às 12:50

Marcas para a vida: Pais biológicos queimavam Patrícia com cigarros e aplicavam castigos cruéis

Dois às 10
Hoje às 12:49
Mais

NOVELAS

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Novelas
Ontem às 19:43

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Novelas
10 set, 09:27

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Novelas
Ontem às 19:10

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

Novelas
Ontem às 19:33

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Novelas
Ontem às 14:43

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
9 set, 10:44